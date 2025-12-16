Fábio Rodrigues Braga, acusado de matar a adolescente Sarah Denise Alves, de 17 anos, morreu enquanto estava preso. Segundo a polícia, ele passou mal na unidade prisional, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O crime ocorreu em julho de 2025 e teve como motivação a não aceitação do fim do relacionamento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o delegado Paulo Nogueira, Fábio estava detido desde setembro e apresentou um mal-estar dentro do presídio. Ele foi encaminhado ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT), onde morreu após atendimento médico.