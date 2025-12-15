16 de dezembro de 2025
ETEP abre concurso de bolsas com desconto de até 100% em São José

São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
O Centro Universitário ETEP, de São José dos Campos, abriu inscrições para o Concurso de Bolsas de Estudos 2026, com descontos de até 100% nas mensalidades. Os interessados podem se inscrever até 19 de dezembro e, após o recesso, entre 5 e 20 de janeiro de 2026.

A participação ocorre por meio de cadastro no site da instituição e realização de prova online, composta por uma redação. O percentual de desconto varia conforme a nota obtida.

A ETEP também mantém abertas as inscrições para o Vestibular 2026, com taxa gratuita e provas online.

Entre os cursos mais procurados estão Direito, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Engenharia de Produção, além do Técnico em Mecânica. Para 2026, a instituição anuncia a chegada do curso de Enfermagem e a ampliação da oferta de cursos tecnólogos.

