O Centro Universitário ETEP, de São José dos Campos, abriu inscrições para o Concurso de Bolsas de Estudos 2026, com descontos de até 100% nas mensalidades. Os interessados podem se inscrever até 19 de dezembro e, após o recesso, entre 5 e 20 de janeiro de 2026.

A participação ocorre por meio de cadastro no site da instituição e realização de prova online, composta por uma redação. O percentual de desconto varia conforme a nota obtida.