Uma mulher de 28 anos foi morta a facadas durante a madrugada de sexta-feira (12), após uma discussão dentro da residência onde vivia com o ex-companheiro. O crime ocorreu poucos dias antes de a vítima completar 29 anos, data que seria celebrada nesta segunda-feira (15).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso foi registrado no bairro Portão, em Curitiba. Segundo a Polícia Militar do Paraná, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica e, ao chegar ao local, encontrou o suspeito ferido e com vestígios de sangue.
Ainda conforme a PM, o homem relatou que houve uma briga entre o casal e que teria desferido os golpes após conseguir tomar uma faca da companheira durante o confronto. A vítima, identificada como Odara Victor Moreira, morreu no local.
Odara era natural de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, e era a terceira filha da família. Amigos e familiares lembraram de uma publicação feita por ela em um aniversário anterior, na qual celebrava a própria força e trajetória.
O suspeito, identificado como Lucas, sofreu ferimentos durante a ocorrência e foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador, onde permanece internado sob escolta policial. O caso segue sob investigação.