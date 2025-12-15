Uma mulher de 28 anos foi morta a facadas durante a madrugada de sexta-feira (12), após uma discussão dentro da residência onde vivia com o ex-companheiro. O crime ocorreu poucos dias antes de a vítima completar 29 anos, data que seria celebrada nesta segunda-feira (15).

O caso foi registrado no bairro Portão, em Curitiba. Segundo a Polícia Militar do Paraná, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica e, ao chegar ao local, encontrou o suspeito ferido e com vestígios de sangue.