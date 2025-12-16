17 de dezembro de 2025
TRAGÉDIA

Quem era Lana? Jovem de 28 anos morre após colocar silicone

Por Da Redação | Pedregulho (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Redes sociais
Quem era Lana? Jovem de 28 anos morre após colocar silicone

Uma mulher de 28 anos morreu no domingo (14) após apresentar complicações no período de recuperação de uma cirurgia plástica para colocação de implantes de silicone. O procedimento havia sido realizado em um hospital da rede privada, e a causa da morte foi associada a uma parada cardiorrespiratória seguida de falência de órgãos.

Lana David Carvalho era natural de Pedregulho, no interior de São Paulo. A cirurgia foi feita em uma unidade hospitalar particular de Sorocaba.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o procedimento transcorreu sem intercorrências. As complicações surgiram no pós-operatório, quando a paciente teve o quadro clínico agravado.

A mulher chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória, evoluindo para falência múltipla de órgãos. Ela não resistiu e teve o óbito confirmado no domingo.

Lana atuava como engenheira civil e também participava de competições de corrida a cavalo, além de manter presença ativa nas redes sociais. Procurado, o hospital não se manifestou até a publicação desta reportagem.

