Uma mulher de 28 anos morreu no domingo (14) após apresentar complicações no período de recuperação de uma cirurgia plástica para colocação de implantes de silicone. O procedimento havia sido realizado em um hospital da rede privada, e a causa da morte foi associada a uma parada cardiorrespiratória seguida de falência de órgãos.
Lana David Carvalho era natural de Pedregulho, no interior de São Paulo. A cirurgia foi feita em uma unidade hospitalar particular de Sorocaba.
De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o procedimento transcorreu sem intercorrências. As complicações surgiram no pós-operatório, quando a paciente teve o quadro clínico agravado.
A mulher chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória, evoluindo para falência múltipla de órgãos. Ela não resistiu e teve o óbito confirmado no domingo.
Lana atuava como engenheira civil e também participava de competições de corrida a cavalo, além de manter presença ativa nas redes sociais. Procurado, o hospital não se manifestou até a publicação desta reportagem.