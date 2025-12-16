Uma mulher de 28 anos morreu no domingo (14) após apresentar complicações no período de recuperação de uma cirurgia plástica para colocação de implantes de silicone. O procedimento havia sido realizado em um hospital da rede privada, e a causa da morte foi associada a uma parada cardiorrespiratória seguida de falência de órgãos.

Lana David Carvalho era natural de Pedregulho, no interior de São Paulo. A cirurgia foi feita em uma unidade hospitalar particular de Sorocaba.