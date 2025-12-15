16 de dezembro de 2025
ACIDENTE

Ônibus atinge ponto de ônibus em cidade da região

Por Leandro Vaz | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Acidente em São Sebastião
Acidente em São Sebastião

Um ônibus do transporte público coletivo colidiu contra um ponto de ônibus na região da Praia do Camburi, em São Sebastião, no Litoral Norte, na noite desta segunda-feira (15). Apesar do impacto, não houve registro de feridos graves.

Segundo relatos de testemunhas, momentos antes do acidente, um carro teria passado pelo ponto e dado ré, retornando em seguida e permanecendo parado no local. Ainda de acordo com essas informações, o motorista do veículo apresentava sinais de embriaguez e teria perguntado se alguém seguia para o bairro de Maresias.

O ônibus vinha logo atrás e, ao tentar evitar a colisão com o carro, o motorista acabou perdendo o controle e atingiu a estrutura do ponto de ônibus, que foi derrubada. No momento do acidente, seis pessoas se abrigavam no local.

Equipes de atendimento foram acionadas e prestaram apoio às vítimas. Apesar do susto, ninguém sofreu ferimentos graves. As circunstâncias do ocorrido devem ser apuradas pelas autoridades competentes.

