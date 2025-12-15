Um ônibus do transporte público coletivo colidiu contra um ponto de ônibus na região da Praia do Camburi, em São Sebastião, no Litoral Norte, na noite desta segunda-feira (15). Apesar do impacto, não houve registro de feridos graves.

Segundo relatos de testemunhas, momentos antes do acidente, um carro teria passado pelo ponto e dado ré, retornando em seguida e permanecendo parado no local. Ainda de acordo com essas informações, o motorista do veículo apresentava sinais de embriaguez e teria perguntado se alguém seguia para o bairro de Maresias.

O ônibus vinha logo atrás e, ao tentar evitar a colisão com o carro, o motorista acabou perdendo o controle e atingiu a estrutura do ponto de ônibus, que foi derrubada. No momento do acidente, seis pessoas se abrigavam no local.