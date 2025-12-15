Uma professora de 25 anos está internada em estado grave após sofrer queimaduras em cerca de 60% do corpo. A vítima relatou à Polícia Militar que foi atacada pelo próprio namorado, de 19 anos, que teria jogado gasolina e ateado fogo durante uma discussão.
O caso ocorreu em São Tomé das Letras, no Sul de Minas Gerais, no distrito de Sobradinho. Após o ataque, a jovem foi socorrida por moradores e levada ao posto de saúde da região.
Em seguida, ela foi transferida para a UTI do Hospital São Sebastião, em Três Corações. De acordo com informações médicas, a paciente aguarda vaga em um centro de referência em tratamento de queimados, com possível remoção para Poços de Caldas ou Belo Horizonte.
O suspeito fugiu logo após o crime e ainda não foi localizado. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do ataque.
Violência contra a mulher é crime. Denúncias podem ser feitas pelos telefones 180 ou 190.