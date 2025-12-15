Uma professora de 25 anos está internada em estado grave após sofrer queimaduras em cerca de 60% do corpo. A vítima relatou à Polícia Militar que foi atacada pelo próprio namorado, de 19 anos, que teria jogado gasolina e ateado fogo durante uma discussão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em São Tomé das Letras, no Sul de Minas Gerais, no distrito de Sobradinho. Após o ataque, a jovem foi socorrida por moradores e levada ao posto de saúde da região.