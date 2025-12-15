16 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
TRAGÉDIA

Lana morreu aos 28 anos após colocar silicone

Por Da Redação | Pedregulho (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Lana David de Carvalho
Lana David de Carvalho

Foi confirmada a morte de uma mulher de 28 anos após complicações surgidas no período de recuperação de uma cirurgia plástica para colocação de implantes mamários. A paciente chegou a ser internada em unidade de terapia intensiva, mas não resistiu, e o óbito foi registrado como causa natural.

Lana David de Carvalho era moradora de Pedregulho, no interior de São Paulo. O procedimento foi realizado em uma unidade de saúde privada situada na Vila Marta, em Sorocaba, na manhã de sexta-feira (12).

De acordo com o registro policial e informações da Secretaria de Segurança Pública, a cirurgia transcorreu sem intercorrências. No entanto, durante o período pós-operatório, a paciente sofreu uma parada cardiorrespiratória, evoluindo para falência de órgãos.

Lana permaneceu internada em terapia intensiva até a confirmação da morte. Procurado, o hospital informou que não divulga detalhes clínicos em respeito à legislação vigente.

A jovem atuava na área de engenharia civil e também era praticante de ranch sorting, modalidade esportiva equestre.