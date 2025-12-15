Foi confirmada a morte de uma mulher de 28 anos após complicações surgidas no período de recuperação de uma cirurgia plástica para colocação de implantes mamários. A paciente chegou a ser internada em unidade de terapia intensiva, mas não resistiu, e o óbito foi registrado como causa natural.

Lana David de Carvalho era moradora de Pedregulho, no interior de São Paulo. O procedimento foi realizado em uma unidade de saúde privada situada na Vila Marta, em Sorocaba, na manhã de sexta-feira (12).