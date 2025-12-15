Um acidente de trânsito foi registrado na noite desta segunda-feira (15), por volta das 19h10, na avenida Cidade Jardim, em São José dos Campos. Um carro perdeu o controle e invadiu uma farmácia localizada nas proximidades do condomínio Quinta das Flores, chamando a atenção de motoristas e pedestres que passavam pelo local.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre feridos, nem detalhes oficiais sobre a dinâmica do acidente. Com o impacto, a estrutura do estabelecimento foi danificada, e a área precisou ser isolada por questões de segurança.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para o atendimento da ocorrência. A Polícia Militar também está no local, auxiliando no controle do trânsito e no registro do caso.