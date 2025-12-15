Uma enfermeira de 29 anos foi morta com um tiro na cabeça dentro da própria casa na noite de sexta-feira (12). O principal suspeito do crime é o marido da vítima, um policial militar com quem ela mantinha um relacionamento havia cerca de dez anos.

O caso foi registrado em Penedo, no Baixo São Francisco, em Alagoas. Segundo a Polícia Civil, o corpo de Ana Beatriz Cavalcante foi encontrado na residência do casal, onde os cômodos estavam revirados.