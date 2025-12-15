Uma enfermeira de 29 anos foi morta com um tiro na cabeça dentro da própria casa na noite de sexta-feira (12). O principal suspeito do crime é o marido da vítima, um policial militar com quem ela mantinha um relacionamento havia cerca de dez anos.
O caso foi registrado em Penedo, no Baixo São Francisco, em Alagoas. Segundo a Polícia Civil, o corpo de Ana Beatriz Cavalcante foi encontrado na residência do casal, onde os cômodos estavam revirados.
Após o crime, o suspeito fugiu e chegou a se envolver em um acidente de trânsito antes de desaparecer pela cidade. Ele se apresentou no sábado (13) ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), acompanhado de um advogado.
No local, foi cumprido o mandado de prisão preventiva. O policial militar segue detido e deverá passar por audiência de custódia nesta segunda-feira (15).
A Polícia Civil informou que o suspeito possuía várias armas de fogo. O caso é investigado como feminicídio, e a corporação afirmou que as apurações seguirão sem qualquer tipo de favorecimento em razão da função exercida.