VIOLÊNCIA

Tentou matar o marido com corte no pescoço após não 'comparecer'

Por Da Redação | Alto Paraguai (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Tentou matar o marido com corte no pescoço após não 'comparecer'

Um homem de 29 anos ficou gravemente ferido após ser atingido no pescoço com uma navalha durante um ataque dentro de um supermercado. A agressora, identificada como a esposa da vítima, fugiu logo após o crime e não havia sido localizada até a última atualização.

O caso ocorreu em Alto Paraguai. De acordo com a Polícia Militar, a agressão teve início após uma discussão entre o casal, motivada por um desentendimento de ordem conjugal.

A vítima foi encontrada caída e com intenso sangramento. Uma equipe médica que passava pelo local prestou os primeiros socorros, garantindo atendimento imediato ao homem.

Testemunhas relataram à polícia que presenciaram o ataque e confirmaram a dinâmica dos fatos. A Polícia Militar realizou buscas pela suspeita, mas não obteve êxito.

O homem foi encaminhado para atendimento hospitalar, e o caso segue sob investigação pelas autoridades competentes.

