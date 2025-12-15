Um homem de 29 anos ficou gravemente ferido após ser atingido no pescoço com uma navalha durante um ataque dentro de um supermercado. A agressora, identificada como a esposa da vítima, fugiu logo após o crime e não havia sido localizada até a última atualização.

O caso ocorreu em Alto Paraguai. De acordo com a Polícia Militar, a agressão teve início após uma discussão entre o casal, motivada por um desentendimento de ordem conjugal.