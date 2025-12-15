16 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Ela colocou silicone e, horas depois, morreu com tiro na cabeça

Por Da Redação |
Tempo de leitura: 1 min
Uma técnica de enfermagem, mãe de três filhos, teve a vida interrompida após realizar uma cirurgia plástica que havia planejado por anos. O procedimento, feito com recursos próprios, tinha como objetivo a redução das mamas e a recuperação da autoestima, mas acabou antecedendo um episódio de violência que resultou em sua morte.

Vanessa era casada havia 22 anos com Wildney. Segundo familiares, o relacionamento era marcado por ciúmes excessivos, controle e episódios recorrentes de abuso psicológico. O companheiro se opunha à cirurgia e chegou a afirmar que o procedimento teria outras intenções, acusações negadas pela família.

Apesar da resistência do marido e do histórico de comportamento possessivo, Vanessa decidiu seguir com a operação. Pessoas próximas relatam que ela acreditava estar realizando um sonho pessoal e não imaginava o risco que corria dentro da própria casa.

No dia do crime, a cirurgia foi considerada bem-sucedida, e Vanessa retornou para a residência ainda debilitada pelo pós-operatório, com mobilidade limitada e uso de drenos. Em um primeiro momento, o ambiente parecia tranquilo.

De acordo com relatos, o marido chegou a sair de casa sob o argumento de comprar medicamentos, mas retornou apresentando comportamento alterado. A partir desse momento, segundo a família, a situação evoluiu para o desfecho trágico que transformou um projeto pessoal em luto.

