Uma técnica de enfermagem, mãe de três filhos, teve a vida interrompida após realizar uma cirurgia plástica que havia planejado por anos. O procedimento, feito com recursos próprios, tinha como objetivo a redução das mamas e a recuperação da autoestima, mas acabou antecedendo um episódio de violência que resultou em sua morte.

Vanessa era casada havia 22 anos com Wildney. Segundo familiares, o relacionamento era marcado por ciúmes excessivos, controle e episódios recorrentes de abuso psicológico. O companheiro se opunha à cirurgia e chegou a afirmar que o procedimento teria outras intenções, acusações negadas pela família.