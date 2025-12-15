16 de dezembro de 2025
FEMINICÍDIO

PM ataca e mata enfermeiro-socorrista dentro de motel

Por Da Redação | Arapiraca (AL)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
PM ataca e mata enfermeiro-socorrista dentro de motel
PM ataca e mata enfermeiro-socorrista dentro de motel

Um policial militar foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (14), suspeito de matar a tiros um enfermeiro após invadir um motel. A vítima morreu no local, e o caso é tratado como homicídio qualificado.

O crime ocorreu em um motel no bairro Canaã, em Arapiraca. De acordo com as informações apuradas, a motivação estaria relacionada a uma suposta traição conjugal, já que a esposa do policial estaria no estabelecimento acompanhada do enfermeiro.

Após o ataque, o policial deixou o local levando a mulher e fugiu. Ele foi localizado pouco tempo depois e detido pelas forças de segurança.

O suspeito foi encaminhado à Central de Polícia de Arapiraca, onde prestou depoimento, e posteriormente será transferido para a Penitenciária Militar, em Maceió.

A vítima foi identificada como Ítalo Fernando, enfermeiro que atuava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Noel Macedo, em Arapiraca. O caso segue sob investigação.

