Um policial militar foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (14), suspeito de matar a tiros um enfermeiro após invadir um motel. A vítima morreu no local, e o caso é tratado como homicídio qualificado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu em um motel no bairro Canaã, em Arapiraca. De acordo com as informações apuradas, a motivação estaria relacionada a uma suposta traição conjugal, já que a esposa do policial estaria no estabelecimento acompanhada do enfermeiro.