Um homem de 22 anos foi preso em flagrante após matar a própria mãe, de 62 anos, na noite deste domingo (14). O crime ocorreu dentro da residência da família e mobilizou forças de segurança após denúncias de extrema violência.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso foi registrado em Caldas Novas. De acordo com informações apuradas, antes do homicídio, o suspeito teria submetido a mãe e a irmã a situações de constrangimento e violência.
Em seguida, ele deixou a casa com a irmã e passou a persegui-la do lado de fora. A jovem só conseguiu escapar após a intervenção de um policial que estava nas proximidades e ouviu os pedidos de socorro.
Câmeras de segurança da região registraram apenas a movimentação externa, mostrando o suspeito saindo e retornando ao local enquanto perseguia a irmã. As imagens indicam que ele estava com as mãos ensanguentadas, possivelmente feridas durante as agressões.
Após a ação policial, João Vitor Gonçalves Morado foi detido e encaminhado às autoridades. A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer a dinâmica e a motivação do crime.