Um homem de 22 anos foi preso em flagrante após matar a própria mãe, de 62 anos, na noite deste domingo (14). O crime ocorreu dentro da residência da família e mobilizou forças de segurança após denúncias de extrema violência.

O caso foi registrado em Caldas Novas. De acordo com informações apuradas, antes do homicídio, o suspeito teria submetido a mãe e a irmã a situações de constrangimento e violência.