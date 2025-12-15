Uma criança de 11 anos foi socorrida e levada às pressas para um hospital após ser ferida com uma faca pelo próprio irmão, de 13 anos, na tarde desta segunda-feira (15). O adolescente fugiu após o ocorrido e ainda não havia sido localizado até a última atualização.

O caso aconteceu em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Segundo o relato da mãe e apuração do portal aRede, os dois irmãos brincavam quando a situação evoluiu para uma discussão.