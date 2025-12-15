Uma criança de 11 anos foi socorrida e levada às pressas para um hospital após ser ferida com uma faca pelo próprio irmão, de 13 anos, na tarde desta segunda-feira (15). O adolescente fugiu após o ocorrido e ainda não havia sido localizado até a última atualização.
O caso aconteceu em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Segundo o relato da mãe e apuração do portal aRede, os dois irmãos brincavam quando a situação evoluiu para uma discussão.
Durante o desentendimento, o adolescente teria pegado uma faca e atingido o irmão mais novo. A versão foi confirmada pela própria vítima, que disse que o ferimento ocorreu durante a brincadeira.
Equipes da Guarda Municipal realizaram buscas pela região, mas não encontraram o jovem. O menino ferido recebeu atendimento médico e passou por avaliação hospitalar.
O Conselho Tutelar foi acionado e acompanha o caso. As circunstâncias do episódio seguem sendo apuradas pelas autoridades competentes.