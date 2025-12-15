Um menino de 2 anos morreu após ser atingido por um foguete enquanto estava dentro de um carro. A mãe da criança ficou ferida e recebeu atendimento médico. Um homem suspeito de soltar o artefato foi detido.

O caso ocorreu em São Domingos, na região nordeste do Estado de Goiás. De acordo com a Polícia Civil, o foguete atingiu o veículo em que a criança e a mãe estavam.