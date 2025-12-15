Uma mulher foi encontrada morta dentro da própria casa na tarde deste domingo (14). O corpo foi localizado após a mãe da vítima estranhar a falta de contato por cerca de dois dias e decidir ir até o imóvel.

O caso foi registrado em Toledo, no Oeste do Paraná. Segundo informações divulgadas pela Banda B, ao chegar à residência, a mãe percebeu pela janela do quarto que a filha estava deitada na cama, com inchaço no rosto e vestígios de sangramento.