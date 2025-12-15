16 de dezembro de 2025
TRAGÉDIA

Filha some e é encontrada morta pela mãe 48 horas depois

Por Da Redação | Toledo (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Filha some e é encontrada morta pela mãe 48 horas depois
Filha some e é encontrada morta pela mãe 48 horas depois

Uma mulher foi encontrada morta dentro da própria casa na tarde deste domingo (14). O corpo foi localizado após a mãe da vítima estranhar a falta de contato por cerca de dois dias e decidir ir até o imóvel.

O caso foi registrado em Toledo, no Oeste do Paraná. Segundo informações divulgadas pela Banda B, ao chegar à residência, a mãe percebeu pela janela do quarto que a filha estava deitada na cama, com inchaço no rosto e vestígios de sangramento.

Diante da cena, ela pediu ajuda a vizinhos, que acionaram os serviços de emergência. Uma equipe do Samu foi enviada ao endereço, mas aguardou a chegada da Polícia Militar para entrar no imóvel.

Após a entrada, a morte foi confirmada no local. A residência foi isolada para os trabalhos de investigação, e o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a causa da morte. O caso será apurado pelas autoridades competentes.

