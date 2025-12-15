Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante neste domingo (14) após confessar o assassinato da própria mãe, de 55 anos. Segundo a Polícia Militar, o crime envolveu ocultação de cadáver, e o suspeito admitiu ter matado a vítima e escondido o corpo em uma área aberta.

O caso ocorreu na zona rural de Varginha, no Sul de Minas Gerais. De acordo com a PM, mãe e filho trabalhavam em uma fazenda da região, onde o crime teria sido cometido.