Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante neste domingo (14) após confessar o assassinato da própria mãe, de 55 anos. Segundo a Polícia Militar, o crime envolveu ocultação de cadáver, e o suspeito admitiu ter matado a vítima e escondido o corpo em uma área aberta.
O caso ocorreu na zona rural de Varginha, no Sul de Minas Gerais. De acordo com a PM, mãe e filho trabalhavam em uma fazenda da região, onde o crime teria sido cometido.
Após ser acionada, a polícia realizou buscas e localizou o corpo da mulher em um pasto, coberto por sacos plásticos. A vítima teria sido arrastada da residência até o local onde foi deixada.
A perícia técnica foi chamada para realizar os levantamentos no local. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
O jovem foi conduzido à delegacia e permanece à disposição da Justiça. As circunstâncias e a motivação do crime serão apuradas pela Polícia Civil.