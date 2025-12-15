Campos do Jordão iniciou esta segunda-feira (15) ainda lidando com os reflexos das fortes chuvas e rajadas de vento registradas na semana passada, após a passagem de um ciclone extratropical pela região Sudeste do país.

Apesar do volume de ocorrências, a situação já está normalizada na maior parte da cidade, segundo balanço atualizado da Defesa Civil, que segue atuando em conjunto com a Secretaria de Serviços Urbanos e outros órgãos municipais.