Campos do Jordão iniciou esta segunda-feira (15) ainda lidando com os reflexos das fortes chuvas e rajadas de vento registradas na semana passada, após a passagem de um ciclone extratropical pela região Sudeste do país.
Apesar do volume de ocorrências, a situação já está normalizada na maior parte da cidade, segundo balanço atualizado da Defesa Civil, que segue atuando em conjunto com a Secretaria de Serviços Urbanos e outros órgãos municipais.
De acordo com a Defesa Civil, cerca de três mil pessoas permanecem sem fornecimento de energia elétrica no município. A Elektro, concessionária responsável pela distribuição, mantém 21 equipes em campo para atender 94 ocorrências ainda em andamento. A falta de energia impacta diretamente o abastecimento de água nos bairros Ferradura, Água Santa e região da Minalba, onde o bombeamento foi interrompido. Nesses locais, o fornecimento está sendo realizado com o apoio de caminhões-pipa.
Desde a terça-feira (9), quando as chuvas mais intensas atingiram a cidade, aproximadamente 400 chamados de queda de árvores foram atendidos. Segundo o coordenador da Defesa Civil, José Carlos Antunes, não há mais vias obstruídas, e moradores estão sendo orientados e autorizados a realizar a supressão de árvores inclinadas e podas emergenciais. Também foram registrados três deslizamentos de terra.
O caso mais grave ocorreu na Rua 20, nº 85, na Vila Britânia, onde parte de uma residência desmoronou, resultando na morte de Cláudio Cândido Soares, de 51 anos. O imóvel foi demolido e outras duas residências próximas foram interditadas por medida de segurança.
A Defesa Civil segue em estado de alerta, com três equipes de prontidão 24 horas por dia. Em situações de urgência ou emergência, moradores e turistas podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.