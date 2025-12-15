O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) completou 20 anos em 2025, consolidado como uma política essencial de proteção social no país. Em São Paulo, esse marco ocorre em um contexto de avanços estruturantes, com foco na modernização da gestão, valorização profissional e reforço do financiamento aos municípios. São ações que fortalecem o papel do Estado na coordenação da política pública e ampliam a capacidade da rede municipal de responder às necessidades da população em situação de vulnerabilidade social.

Buscamos fortalecer o SUAS para ampliar o acesso da população à rede de proteção social, avançar no combate às desigualdades e oportunizar o desenvolvimento dos territórios paulistas, com destaque para nossa grande diversidade socioterritorial. Nosso objetivo é, sobretudo, cuidar das pessoas, que devem ser alcançadas e incluídas pelo Estado em sistemas protetivos, de modo que possam ter seus direitos garantidos, suas características reconhecidas e valorizadas, alcançando autonomia e um novo nível de cidadania.

A reestruturação da carreira de servidor da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS), sancionada em julho deste ano, é uma dessas mudanças. A medida atendeu a uma demanda histórica de mais de uma década e unificou os cargos existentes, instituindo a nova carreira de Especialista Social. Além de qualificar e modernizar o quadro técnico, a reformulação permite evolução salarial, reforçando a valorização dos profissionais que atuam diretamente no planejamento, elaboração e avaliação da política de assistência social.