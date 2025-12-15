A Universidade Paulista (UNIP) marcou presença na cerimônia de abertura da Mostra de Barcos a Vapor – MOBVAP+CIÊNCIA 2025, realizada em São José dos Campos, reafirmando seu papel estratégico na formação científica, tecnológica e inovadora de estudantes da região.

Representando a instituição, a Prof.ª Mestre Daniela Albuquerque Moreira Madani, coordenadora da Engenharia e da Robótica de Competição da UNIP, integrou a mesa solene do evento, ao lado de autoridades municipais, representantes da educação, do programa +Ciência na Escola, da Marinha do Brasil e de instituições parceiras. Sua participação simbolizou a conexão direta entre o ensino superior e a educação básica, um dos pilares centrais da MOBVAP+CIÊNCIA.

Durante sua fala, a professora destacou que a Mostra vai além da competição, funcionando como um ambiente de experimentação, criatividade e descoberta científica. Segundo ela, iniciativas como a MOBVAP despertam vocações, ampliam horizontes e mostram, na prática, que a ciência se constrói por meio do fazer, do testar e do criar.

A presença da UNIP no evento também se materializou por meio do apoio técnico em áreas essenciais para o futuro, como Robótica, STEM, prototipagem, impressão 3D e pesquisa aplicada, além da atuação do projeto UnipDroidians, que representa o compromisso da universidade com a difusão do conhecimento e o incentivo a novos talentos.

Ao integrar a mesa e participar ativamente da programação, a UNIP reforçou sua missão de colaborar com ações que promovem inovação, cultura científica e educação de qualidade, fortalecendo o ecossistema educacional de São José dos Campos e aproximando a universidade das escolas públicas da região.

A MOBVAP+CIÊNCIA 2025 consolidou-se, assim, como um espaço de integração entre instituições, estudantes e educadores, no qual a UNIP se posiciona como parceira estratégica na construção de uma educação transformadora, conectada aos desafios do presente e às oportunidades do futuro.