A Cantata de Natal da Polícia Militar de Taubaté chega à 25ª edição nesta terça-feira (16), às 19h, em frente ao Batalhão da PM, em Taubaté. Tradicional no calendário cultural da cidade, o evento tem como objetivo celebrar o Natal, reconhecer o trabalho desenvolvido ao longo do ano e reforçar a aproximação entre a Polícia Militar e a comunidade.

A apresentação contará com estrutura montada em frente ao batalhão, utilizando também a fachada do prédio como parte do cenário. A expectativa da organização é receber entre 3 mil e 4 mil pessoas. O Corpo Musical da Polícia Militar do Estado de São Paulo participa com formação sinfônica, reunindo cerca de 40 músicos, além do coral masculino. A abertura ficará por conta de um coral da região.