A Cantata de Natal da Polícia Militar de Taubaté chega à 25ª edição nesta terça-feira (16), às 19h, em frente ao Batalhão da PM, em Taubaté. Tradicional no calendário cultural da cidade, o evento tem como objetivo celebrar o Natal, reconhecer o trabalho desenvolvido ao longo do ano e reforçar a aproximação entre a Polícia Militar e a comunidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
A apresentação contará com estrutura montada em frente ao batalhão, utilizando também a fachada do prédio como parte do cenário. A expectativa da organização é receber entre 3 mil e 4 mil pessoas. O Corpo Musical da Polícia Militar do Estado de São Paulo participa com formação sinfônica, reunindo cerca de 40 músicos, além do coral masculino. A abertura ficará por conta de um coral da região.
A edição de 2025 também valoriza artistas locais. Estão confirmadas as participações da cantora Sara Braz, que participou do programa The Voice, da artista Twila, da banda Typ Vox e da banda Rosa de Saron, que se apresentam em números especiais acompanhados pela sinfônica e pela banda de apoio do CPI-1 (Comando do Policiamento do Interior-1). A proposta é prestigiar talentos da cidade e resgatar nomes que marcaram as edições iniciais da cantata. O Padre Antônio Maria também terá presença confirmada, com a realização de uma bênção e possível participação musical.
O palco será montado em frente ao batalhão, com coral distribuído no alpendre e nas janelas do prédio, mantendo uma tradição que costuma emocionar o público. A iluminação especial da fachada já está preparada. A organização prevê arquibancada, área reservada para idosos e pessoas com mobilidade reduzida, além da instalação de banheiros químicos. Para as crianças, estão programadas interações com o Papai Noel e com o mascote Cabu.
Por conta da montagem da estrutura, haverá interdição na Avenida Independência no dia do evento, desde o início da manhã, com bloqueio concentrado em frente ao quartel. O entorno deve permanecer liberado. A orientação é que os motoristas se programem e busquem rotas alternativas no horário da cantata. A recomendação também é que moradores da região considerem ir a pé, estacionem apenas em locais permitidos e mantenham crianças sempre acompanhadas por um responsável.