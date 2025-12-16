A RMVale deve enfrentar uma quarta-feira marcada por instabilidade, com chuva nas primeiras horas do dia, seguida por aberturas de sol à tarde em boa parte das cidades. As informações são do Climatempo.
Em São José dos Campos, a previsão indica céu nublado com chuva pela manhã, enquanto o sol aparece ao longo da tarde, acompanhado de diminuição das nuvens. À noite, o tempo volta a ficar mais fechado. Os termômetros variam entre 17°C de mínima e 22°C de máxima, com alta probabilidade de chuva. Situação semelhante é esperada em Taubaté, onde as temperaturas oscilam entre 18°C e 23°C, mantendo o mesmo padrão de instabilidade no início do dia e melhora parcial no período da tarde.
Já em Guaratinguetá, a chuva deve ocorrer pela manhã e também à noite, com aberturas de sol à tarde, sem previsão de precipitação nesse intervalo. A temperatura mínima prevista é de 18°C, com máxima de 22°C. No Litoral Norte, Caraguatatuba terá manhã chuvosa e nublada, seguida por sol entre nuvens à tarde e noite com muitas nuvens, com temperaturas entre 19°C e 22°C.
Na Serra da Mantiqueira, o destaque é Campos do Jordão, onde a quarta-feira começa chuvosa, com aberturas de sol à tarde, mas com pancadas de chuva que podem se estender até a noite. A cidade registra as temperaturas mais baixas da região, com mínima de 13°C e máxima de 18°C.
O Climatempo alerta para a elevada umidade e alta chance de chuva em toda a RMVale, especialmente no período da manhã, recomendando atenção para deslocamentos e atividades ao ar livre.