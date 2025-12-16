A RMVale deve enfrentar uma quarta-feira marcada por instabilidade, com chuva nas primeiras horas do dia, seguida por aberturas de sol à tarde em boa parte das cidades. As informações são do Climatempo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Em São José dos Campos, a previsão indica céu nublado com chuva pela manhã, enquanto o sol aparece ao longo da tarde, acompanhado de diminuição das nuvens. À noite, o tempo volta a ficar mais fechado. Os termômetros variam entre 17°C de mínima e 22°C de máxima, com alta probabilidade de chuva. Situação semelhante é esperada em Taubaté, onde as temperaturas oscilam entre 18°C e 23°C, mantendo o mesmo padrão de instabilidade no início do dia e melhora parcial no período da tarde.