A Justiça de São José dos Campos determinou a prisão do influenciador conhecido como Gato Preto por falta de pagamento de pensão alimentícia. Ele foi localizado e preso neste domingo (14), na zona Leste da capital paulista, após ser considerado foragido.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
O influenciador digital Samuel Sant’Anna da Costa, de 32 anos, conhecido nas redes sociais como Gato Preto, foi preso no bairro Jardim Anália Franco, na avenida Vereador Abel Ferreira, zona Leste de São Paulo. A prisão ocorreu após alerta emitido pelo sistema Muralha Paulista (Smart Sampa), que identificou o mandado judicial em aberto.
A ordem de prisão foi expedida pela 1ª Vara da Família e Sucessões de São José dos Campos, em razão de uma dívida de R$ 57,4 mil referente a pensão alimentícia. Após a abordagem, o influenciador foi conduzido ao 30º Distrito Policial do Tatuapé, onde permaneceu à disposição da Justiça.
Além do caso de pensão, Gato Preto também responde a um processo por tentativa de homicídio, relacionado a um grave acidente de trânsito ocorrido em 20 de agosto, na avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Segundo as investigações, ele dirigia um Porsche em alta velocidade, teria avançado o sinal vermelho e estaria sob efeito de álcool e substâncias ilícitas quando atingiu um carro ocupado por pai e filho.
Uma das vítimas sofreu fratura na mandíbula. Conforme o boletim de ocorrência, após a colisão, o influenciador e a também influenciadora Bia Miranda, que o acompanhava, teriam deixado o local sem prestar socorro. O caso, inicialmente registrado como lesão corporal, foi posteriormente reclassificado como tentativa de homicídio com dolo eventual.
O influenciador ainda é investigado por lavagem de dinheiro. Em setembro, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em sua residência e na casa de um segurança. Na ocasião, foram apreendidos celulares e um veículo Porsche, que passou a integrar as investigações.