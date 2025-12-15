A Justiça de São José dos Campos determinou a prisão do influenciador conhecido como Gato Preto por falta de pagamento de pensão alimentícia. Ele foi localizado e preso neste domingo (14), na zona Leste da capital paulista, após ser considerado foragido.

O influenciador digital Samuel Sant’Anna da Costa, de 32 anos, conhecido nas redes sociais como Gato Preto, foi preso no bairro Jardim Anália Franco, na avenida Vereador Abel Ferreira, zona Leste de São Paulo. A prisão ocorreu após alerta emitido pelo sistema Muralha Paulista (Smart Sampa), que identificou o mandado judicial em aberto.