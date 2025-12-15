O desembargador Francisco Eduardo Loureiro, presidente eleito do TJ (Tribunal de Justiça) de São Paulo para o biênio 2026/2027, afirmou a OVALE, nesta segunda-feira (15), que a sua gestão terá como prioridade o combate ao crime organizado.

A principal estratégia será a centralização das ações criminais em unidades judiciais especializadas na capital.

O pronunciamento ocorreu em entrevista coletiva após a cerimônia de inauguração do Fórum Adérito Pereira da Silva, em Caraguatatuba.