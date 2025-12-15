O desembargador Francisco Eduardo Loureiro, presidente eleito do TJ (Tribunal de Justiça) de São Paulo para o biênio 2026/2027, afirmou a OVALE, nesta segunda-feira (15), que a sua gestão terá como prioridade o combate ao crime organizado.
A principal estratégia será a centralização das ações criminais em unidades judiciais especializadas na capital.
O pronunciamento ocorreu em entrevista coletiva após a cerimônia de inauguração do Fórum Adérito Pereira da Silva, em Caraguatatuba.
A OVALE, Loureiro destacou que o objetivo é garantir maior celeridade e eficiência no enfrentamento a essa modalidade de criminalidade, além de preservar a segurança dos magistrados.
Segundo o presidente eleito, a concentração de esforços se dará por meio de novas varas com jurisdição expandida. O desembargador explicou que a escolha pela capital se deve à necessidade de proteger os juízes e garantir uma atuação mais técnica e segura:
"As varas que ficarão na capital terão competência do Estado inteiro. A ideia é ficarmos centrados em varas na capital, juízes especializados que vão atuar julgando casos em todo o estado de São Paulo".
Loureiro também ressaltou que o enfrentamento ao crime organizado é um esforço contínuo e que buscará manter a eficiência da gestão atual, do desembargador Fernando Antonio Torres Garcia, presidente do TJ no biênio 2024-2025.