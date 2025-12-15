16 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
PODER JUDICIÁRIO

'Prioridade é o combate ao crime', afirma presidente eleito do TJ

Por Luyse Camargo | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Leando Berti/OVALE
Desembargador Francisco Eduado Loureiro
O desembargador Francisco Eduardo Loureiro, presidente eleito do TJ (Tribunal de Justiça) de São Paulo para o biênio 2026/2027, afirmou a OVALE, nesta segunda-feira (15), que a sua gestão terá como prioridade o combate ao crime organizado.

A principal estratégia será a centralização das ações criminais em unidades judiciais especializadas na capital. 

O pronunciamento ocorreu em entrevista coletiva após a cerimônia de inauguração do Fórum Adérito Pereira da Silva, em Caraguatatuba.

A OVALE, Loureiro destacou que o objetivo é garantir maior celeridade e eficiência no enfrentamento a essa modalidade de criminalidade, além de preservar a segurança dos magistrados.

Segundo o presidente eleito, a concentração de esforços se dará por meio de novas varas com jurisdição expandida. O desembargador explicou que a escolha pela capital se deve à necessidade de proteger os juízes e garantir uma atuação mais técnica e segura:

"As varas que ficarão na capital terão competência do Estado inteiro. A ideia é ficarmos centrados em varas na capital, juízes especializados que vão atuar julgando casos em todo o estado de São Paulo".

Loureiro também ressaltou que o enfrentamento ao crime organizado é um esforço contínuo e que buscará manter a eficiência da gestão atual, do desembargador Fernando Antonio Torres Garcia, presidente do TJ no biênio 2024-2025.

