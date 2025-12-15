A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a mudança significativa nas condições do tempo a partir desta terça-feira (16), devido ao avanço de uma frente fria pela costa paulista.
Desde a manhã, há registro de pancadas de chuva em diversas regiões, com previsão de intensificação da instabilidade ao longo da tarde, favorecendo a ocorrência de temporais generalizados, acompanhados de raios e rajadas de vento.
Os maiores volumes de chuva são esperados na faixa litorânea, especialmente na Baixada Santista e no Litoral Norte, onde os acumulados elevam o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra. A chuva já se espalha por municípios como Caraguatatuba e Ubatuba, com registros de raios e vento forte, atingindo também cidades vizinhas.
Diante do cenário, a Defesa Civil enviou um alerta de categoria severa por meio do sistema de cell broadcast para o Litoral Norte, orientando a população a se abrigar imediatamente em caso de necessidade.
Para a quarta-feira (17), a previsão indica diminuição da intensidade das chuvas e queda nas temperaturas, com máxima em torno de 22°C na capital paulista. O órgão reforça a importância de evitar áreas alagadas, encostas e locais com histórico de deslizamentos, além de acompanhar os avisos oficiais pelos canais institucionais.