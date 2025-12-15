A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a mudança significativa nas condições do tempo a partir desta terça-feira (16), devido ao avanço de uma frente fria pela costa paulista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Desde a manhã, há registro de pancadas de chuva em diversas regiões, com previsão de intensificação da instabilidade ao longo da tarde, favorecendo a ocorrência de temporais generalizados, acompanhados de raios e rajadas de vento.