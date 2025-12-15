O presidente do TJ (Tribunal de Justiça) de São Paulo, desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, fez um balanço de sua gestão à frente do Poder Judiciário paulista, com foco especial nas ações de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher no estado.

O pronunciamento ocorreu na manhã desta segunda-feira (15), em entrevista coletiva após a cerimônia de inauguração do Fórum Adérito Pereira da Silva, em Caraguatatuba. Torres Garcia segue na presidência do TJ até o fim de 2025.

