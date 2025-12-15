O Taubaté deu sequência à sua preparação para a temporada 2026 na tarde desta segunda-feira (15), ao enfrentar o Boavista em um jogo-treino que ficou no 0 a 0 e foi realizado no estádio Joaquim de Morais Filho, o Joaquinzão. A atividade fez parte do planejamento do clube visando a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista.
O confronto teve formato diferenciado, sendo disputado em três períodos — um primeiro tempo de 40 minutos, seguido por outros dois de 30. Mesmo com as equipes utilizando formações variadas ao longo da atividade, o placar permaneceu inalterado em todos os tempos. O Boavista, adversário do Burro da Central, também está em fase de ajustes para a disputa da primeira divisão do Campeonato Carioca.
A comissão técnica do Taubaté aproveitou o jogo-treino para observar o elenco, testar alternativas táticas e avaliar o desempenho físico dos atletas neste início de pré-temporada. A estreia do Alviazul na Série A2 do Paulista está marcada para o dia 11 de janeiro, quando a equipe visita o Sertãozinho, fora de seus domínios.