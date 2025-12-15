O bombeiro Paulo César Fumagalli Júnior, de 26 anos, que morreu ao lado da esposa em um grave acidente na rodovia Carvalho Pinto, em São José dos Campos, estava prestes a iniciar oficialmente o trabalho no Corpo de Bombeiros, sonho que havia conquistado após aprovação em concurso público.
Paulo e Mayra Evangelista Custódio de Aquino, também de 26 anos, morreram na manhã deste domingo (14) quando retornavam de Campos do Jordão, onde comemoravam quatro anos de casamento. O casal não tinha filhos.
Os dois serão sepultados nesta segunda-feira (15), às 15h, no Cemitério Santo Antônio, em Sorocaba, cidade onde o bombeiro começaria a atuar no Grupamento do Corpo de Bombeiros.
Sonho interrompido
Paulo César iria iniciar os trabalhos no Grupamento de Bombeiros de Sorocaba justamente nesta segunda-feira (15). Amigos e familiares relataram que a carreira na corporação era um objetivo antigo do jovem.
O acidente foi registrado por volta das 9h30, no km 102 da rodovia Carvalho Pinto, em São José dos Campos, na pista sentido São Paulo.
Segundo apuração da reportagem, um Ford Ka, com placas de São José dos Campos, conduzido por uma mulher de 36 anos, que seguia no sentido Taubaté, atravessou a pista e colidiu lateralmente com o Volkswagen Gol em que estava o casal.
Com o impacto, o Gol rodou na pista e foi atingido em cheio por um guincho, com placas de Taubaté, que trafegava logo atrás. Paulo e Mayra morreram no local.
O motorista do guincho, de 61 anos, sofreu ferimentos leves. Já a motorista do Ford Ka caiu em uma ribanceira e foi socorrida em estado grave ao Hospital da Vila Industrial, em São José, pelo helicóptero Águia da Polícia Militar.
As circunstâncias do acidente seguem sob apuração das autoridades.