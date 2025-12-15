O bombeiro Paulo César Fumagalli Júnior, de 26 anos, que morreu ao lado da esposa em um grave acidente na rodovia Carvalho Pinto, em São José dos Campos, estava prestes a iniciar oficialmente o trabalho no Corpo de Bombeiros, sonho que havia conquistado após aprovação em concurso público.

Paulo e Mayra Evangelista Custódio de Aquino, também de 26 anos, morreram na manhã deste domingo (14) quando retornavam de Campos do Jordão, onde comemoravam quatro anos de casamento. O casal não tinha filhos.