Como parte das ações de sustentabilidade que vêm rendendo diversos prêmios a São José, a Prefeitura instalou os primeiros pontos exclusivos para descarte de vidro na cidade.

São seis unidades iniciais, distribuídas estrategicamente na região central — Rua Luiz Jacinto e avenidas Anchieta e Adhemar de Barros — próximas a bares e restaurantes para facilitar o acesso de moradores e comerciantes.

Até o primeiro trimestre de 2026, o serviço será ampliado para outras regiões da cidade, integrando o programa Vidro Vira Vidro, que reúne ações de instalação dos ecopontos, recolhimento e destinação correta do material.

A iniciativa garante que o vidro retorne à cadeia produtiva, reduzindo o consumo de recursos naturais e as emissões atmosféricas.

Desde 6 de novembro, equipes de educação ambiental realizam atividades de conscientização com o comércio e a população.

O projeto é desenvolvido em parceria com a empresa Massfix, responsável pela logística reversa. Para a CEO Juliana Schunck, a iniciativa reforça o protagonismo de São José em inovação e sustentabilidade e cria uma estrutura inédita de coleta específica para vidro na cidade.