As semanas que antecedem o Natal são sempre uma correria. Lista de presentes, preparação de festas e participação em confraternizações ocupam a agenda. Com isso, todos os anos os shopping centers ampliam o horário de atendimento. O Colinas Shopping, em São José dos Campos, inovou: neste ano, vai abrir mais cedo, às 9h, de 15 a 24 de dezembro.

A estratégia é uma oportunidade para quem quer garantir os presentes de Natal da família e dos amigos com mais comodidade e conforto, em um horário menos movimentado. Os clientes podem aproveitar o novo horário para compras e ainda concorrer a um Mitsubishi Eclipse Cross HPE com rack e bagageiro Thule, além de vale-compras de R$ 10 mil na campanha “Natal Colinas Shopping – A Magia te Encontra Aqui”.

Definida a partir de enquete com todos os lojistas, que optaram pela antecipação do horário de abertura, a estratégia visa oferecer comodidade e conforto aos clientes.

Elza Mota, superintendente do Colinas Shopping, explica que o modelo traz benefícios para lojistas e clientes. “Nosso modelo de gestão colaborativa mantém um canal constante de diálogo com os lojistas, e a maioria optou pela novidade de abrir o shopping às 9h nas semanas que antecedem o Natal. Esse diferencial proporciona a chance de uma experiência de compra mais tranquila. Acreditamos que os lojistas também passam a ter grande potencial de conversão, pois se trata de uma faixa de horário com menor concorrência direta”, afirma.

Sorteio

Na Campanha “Natal Colinas Shopping – A Magia te Encontra Aqui”, a cada R$ 750 em compras, os clientes ganham um número da sorte para concorrer ao Mitsubishi Cross HPE. A campanha vai até o dia 26 de dezembro, e o sorteio do carro será no dia 3 de janeiro (com divulgação até dia 6/1). Os primeiros vale-compras foram sorteados nos dias 29 de novembro e 6 de dezembro, e os outros serão nos dias 13 e 20 de dezembro.

Para concorrer ao carro, as notas fiscais devem ser cadastradas no aplicativo do Colinas Shopping. Se ainda não tiver o app, basta buscar “Colinas Shopping” na loja de aplicativos (Google Play ou App Store), baixar e se cadastrar.

O prêmio da Campanha de Natal é um dos carros mais cobiçados do mercado. O Eclipse Cross HPE é um SUV com motor MIVEC 1.5L Gasolina Turbo,165cv; tração 4X2 Dianteira e bancos em couro. Entre os destaques do modelo estão os sete airbags, ar-condicionado automático digital dual zone, bancos dianteiros com ajuste elétrico e aquecimento, carregador de smartphone por indução, duas portas USB atrás do console central, faróis em LED, freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold, Head-up Display, Paddle Shifters para troca de marchas no volante e rebatimento automático dos retrovisores externos.

Com rodas de liga-leve aro 18" com acabamento diamantado, o veículo também tem sensores crepuscular e de chuva, sistema de entrada e partida sem a chave (KOS), novo multimídia de 10” com conexão Apple CarPlay e Android Auto sem fio.

Decoração de Natal

O Papai Noel fica todos os dias em seu trono – recebendo visitas, cartinhas e batendo muito papo – até o dia 24 de dezembro, sempre das 11h às 21h, com intervalos para descanso e lanchinhos com as renas das 13h às 14h30 e das 17h30 às 19h.

O trono está localizado na recém-reformada Praça de Eventos do Colinas Shopping, em um cenário aconchegante, repleto de tons amadeirados, onde o simpático velhinho interage com crianças, adultos e até pets.

Um dos destaques é a grande árvore de Natal, com nove metros de altura, decorada e iluminada. O cenário também traz um ambiente instagramável com um cachorro gigante, com 1,63m, perfeito para fotos em família (inclusive com pets), e um escorregador para diversão dos pequenos.

Além da Praça de Eventos, a decoração está presente em todos os cantinhos do mall, com mais cenários incríveis para fotos e vídeos. E, na área externa, mais de 500 mangueiras e 110 estrelas iluminam o prédio do Colinas Shopping e o paisagismo da área do estacionamento.



SERVIÇO:

Horário estendido no Colinas Shopping

- 15 a 23 de dezembro (9h às 22h), com exceção do dia 21 de dezembro (9h às 20h)

- 24 de dezembro (9h às 18h)

Bate-papo com o Papai Noel

Quando: todos os dias, até 24 de dezembro

Onde: Trono do Papai Noel, na Praça de Eventos do Colinas Shopping

Horário: das 11h às 13h; das 14h30 às 17h30; e das 19h às 21h

GRATUITO

Campanha de Natal Colinas Shopping

Quando: 21 de novembro a 26 de dezembro

Prêmio principal: a cada R$ 750 em compras, os clientes ganham um número da sorte para concorrer a um Mitsubishi Eclipse Cross HPE, com rack bagageiro da Thule. Sorteio no dia 3 de janeiro (com divulgação até dia 6/1).

Mais prêmios: a cada R$ 750, os clientes também concorrem a quatro vale-compras de R$ 10 mil, com sorteio nos dias 29/11, 6/12, 13/12 e 20/12.

Chances dobradas: compras realizadas de segunda a quarta-feira valem números da sorte em dobro.



Colinas Shopping (Av. São João, 2.200, Jardim Colinas - São José dos Campos)

Mais informações: natal.colinasshopping.com.br



Sobre o Colinas Shopping

O Colinas Shopping é um dos mais sofisticados centros de compras, serviços e entretenimento de São José dos Campos (SP). Inaugurado em 1997 pelo empresário e filantropo Ronald Levinsohn (1935-2020), está localizado em uma área nobre da cidade, ao lado de empreendimentos residenciais e comerciais de alto padrão. Com mais de 130 lojas, oferece um mix de produtos, serviços e conveniências, reunindo marcas exclusivas na região, além de duas praças de alimentação com isolamento acústico, academia, salas de cinema e teatro. Agente de crescimento econômico da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, o Colinas Shopping também é um dos principais complexos multiúso do eixo Rio-SP, interligado ao hotel Golden Tulip São José dos Campos e à torre comercial Colinas Green Tower.