Uma megacarga com transformador de 800 toneladas provoca congestionamento na rodovia Presidente Dutra, nesta segunda-feira (15), durante a passagem por Jacareí e São José dos Campos.

A operação logística teve início por volta das 9h, quando o conjunto mecânico deixou Guararema, no km 178 da Dutra, na pista sentido Rio de Janeiro. Devido ao tamanho e ao peso da carga, o deslocamento ocorre em baixa velocidade, com impacto direto no fluxo de veículos.