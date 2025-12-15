Uma megacarga com transformador de 800 toneladas provoca congestionamento na rodovia Presidente Dutra, nesta segunda-feira (15), durante a passagem por Jacareí e São José dos Campos.
A operação logística teve início por volta das 9h, quando o conjunto mecânico deixou Guararema, no km 178 da Dutra, na pista sentido Rio de Janeiro. Devido ao tamanho e ao peso da carga, o deslocamento ocorre em baixa velocidade, com impacto direto no fluxo de veículos.
Para minimizar os transtornos, está prevista uma parada estratégica na praça de pedágio de Jacareí, permitindo a liberação parcial do trânsito e o reordenamento do tráfego na região.
Trânsito lento e pontos de retenção
A megacarga avança a uma velocidade média de 20 km/h, o que exige atenção redobrada dos motoristas. A concessionária alerta para retenções principalmente em trechos de afunilamento, acessos urbanos, viadutos e proximidades de entradas e saídas da rodovia.
A expectativa é que a operação desta segunda-feira seja concluída em São José dos Campos por volta das 15h, onde o equipamento fará nova parada antes de seguir viagem.
Destino internacional
O transformador pertence à Hitachi Energy e tem como destino final o Porto de Itaguaí (RJ). De lá, o equipamento será embarcado com destino à Arábia Saudita. A logística ainda prevê outras paradas no Vale do Paraíba nos próximos dias.
Motoristas que trafegam pela Dutra devem, sempre que possível, evitar o trecho entre Jacareí e São José dos Campos, buscar rotas alternativas e acompanhar as atualizações em tempo real sobre o trânsito.