800 TONELADAS

Megacarga pode causar congestionamentos na Dutra em SJC e Jacareí

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Uma megacarga com transformador de 800 toneladas provoca congestionamento na rodovia Presidente Dutra, nesta segunda-feira (15), durante a passagem por Jacareí e São José dos Campos.

A operação logística teve início por volta das 9h, quando o conjunto mecânico deixou Guararema, no km 178 da Dutra, na pista sentido Rio de Janeiro. Devido ao tamanho e ao peso da carga, o deslocamento ocorre em baixa velocidade, com impacto direto no fluxo de veículos.

Para minimizar os transtornos, está prevista uma parada estratégica na praça de pedágio de Jacareí, permitindo a liberação parcial do trânsito e o reordenamento do tráfego na região.

Trânsito lento e pontos de retenção

A megacarga avança a uma velocidade média de 20 km/h, o que exige atenção redobrada dos motoristas. A concessionária alerta para retenções principalmente em trechos de afunilamento, acessos urbanos, viadutos e proximidades de entradas e saídas da rodovia.

A expectativa é que a operação desta segunda-feira seja concluída em São José dos Campos por volta das 15h, onde o equipamento fará nova parada antes de seguir viagem.

Destino internacional

O transformador pertence à Hitachi Energy e tem como destino final o Porto de Itaguaí (RJ). De lá, o equipamento será embarcado com destino à Arábia Saudita. A logística ainda prevê outras paradas no Vale do Paraíba nos próximos dias.

Motoristas que trafegam pela Dutra devem, sempre que possível, evitar o trecho entre Jacareí e São José dos Campos, buscar rotas alternativas e acompanhar as atualizações em tempo real sobre o trânsito.

