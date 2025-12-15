A Coca-Cola FEMSA Brasil confirmou que segue em fase de análise para a implantação de uma nova unidade industrial no estado de São Paulo, com investimento estimado em R$ 1 bilhão. Cidades do Vale do Paraíba estão entre as candidatas para receber a fábrica, cuja decisão deve ser anunciada até o fim de 2025.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em nota enviada a OVALE, a empresa informou que o projeto integra o plano de expansão da companhia no Brasil.
“O projeto integra os planos de investimento da companhia, que busca o constante desenvolvimento de suas operações, sempre de forma alinhada ao avanço socioeconômico sustentável das regiões em que está presente”, afirmou a Coca-Cola FEMSA.
Vale do Paraíba na disputa
Ao menos três cidades do Vale seguem oficialmente na corrida para sediar a nova fábrica da Coca-Cola. O início das obras está previsto para 2026, após a definição do município escolhido.
Segundo o prefeito de Jacareí, Celso Florêncio (PL), o município chegou a apresentar proposta, mas ficou fora da fase final. “Nossa cidade chegou a apresentar proposta, mas não seguimos nas tratativas finais”, disse.
De acordo com apuração do OVALE, as cidades que permanecem no radar da empresa são Pindamonhangaba, Lorena, Queluz e Caçapava. Entre elas, Pindamonhangaba, Lorena e Queluz aparecem como as mais bem posicionadas no momento.
Trunfos das cidades
Pindamonhangaba vinha sendo apontada como favorita, impulsionada por sua infraestrutura industrial e articulação política. A cidade conta com o apoio do presidente da Alesp, André do Prado (PL), aliado do prefeito Ricardo Piorino, fator que fortalece sua candidatura.
Lorena aposta na localização estratégica, às margens da rodovia Presidente Dutra, com fácil acesso aos principais polos logísticos do estado.
Queluz, por sua vez, oferece um terreno com características semelhantes ao da antiga fábrica da Coca-Cola em Porto Real (RJ), o que pode representar um diferencial técnico no processo de escolha.
Caçapava chegou a participar de conversas iniciais, mas as tratativas não avançaram.
Taubaté entra no radar?
Uma cidade que não aparecia inicialmente na disputa pode ter entrado no páreo. O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), afirmou recentemente que o município deve receber uma nova indústria em 2026, com investimento de R$ 1 bilhão (o mesmo valor estimado para a planta da Coca-Cola). O nome da empresa, porém, não foi revelado, e a Coca-Cola não confirmou qualquer negociação com Taubaté.
Nos bastidores, outra especulação é que o investimento anunciado poderia se referir à Malteria Soufflet Brasil, já instalada no município, e que anunciou, em 2022, a expectativa de investir aproximadamente R$ 700 milhões na ampliação da fábrica. À época, Rodrigo Garcia, então vice-governador de São Paulo, chegou a visitar as instalações em Taubaté.
Concorrência no estado
Além das cidades do Vale do Paraíba, outros municípios paulistas disputam o investimento bilionário da Coca-Cola, entre eles Itu, Sorocaba, Bragança Paulista, Jundiaí e Campinas.
A empresa avalia critérios como infraestrutura logística, disponibilidade de áreas industriais, viabilidade econômica e impactos ambientais antes da definição final.
Impacto econômico
O novo complexo industrial da Coca-Cola deve gerar centenas de empregos diretos e indiretos, além de movimentar o setor de serviços e impulsionar o PIB regional. A expectativa é que a unidade seja uma das mais modernas da América Latina, com forte uso de automação, tecnologia e inteligência artificial, alinhada a práticas de sustentabilidade.