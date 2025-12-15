A Coca-Cola FEMSA Brasil confirmou que segue em fase de análise para a implantação de uma nova unidade industrial no estado de São Paulo, com investimento estimado em R$ 1 bilhão. Cidades do Vale do Paraíba estão entre as candidatas para receber a fábrica, cuja decisão deve ser anunciada até o fim de 2025.

Em nota enviada a OVALE, a empresa informou que o projeto integra o plano de expansão da companhia no Brasil.