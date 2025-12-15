Um passageiro ficou gravemente ferido após cair de uma ponte na Rodovia dos Tamoios, no sentido norte, na noite deste domingo (14), em trecho de Paraibuna. O incidente ocorreu em um trecho de pista dupla, com duas faixas de rolamento e acostamento.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo informações apuradas no local, o automóvel trafegava pela rodovia quando o condutor parou o veículo no acostamento, na altura do quilômetro informado pela concessionária. Familiares que estavam presentes relataram que, após a parada, um dos ocupantes acabou caindo da ponte por circunstâncias ainda a serem esclarecidas.
Equipes de resgate foram acionadas imediatamente. Por volta das 22h35, a Unidade de Suporte Avançado realizou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima, em estado grave, para uma unidade hospitalar. O veículo envolvido também seguiu para o hospital acompanhando o resgate.
Durante o atendimento, houve interdição temporária do acostamento no sentido norte, entre 21h58 e 22h57. Apesar da ocorrência, não foram registrados congestionamentos ou impactos significativos no tráfego da rodovia.
Além da vítima em estado grave, outra pessoa que estava no veículo não sofreu ferimentos. As circunstâncias da queda serão apuradas.