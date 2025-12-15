Um passageiro ficou gravemente ferido após cair de uma ponte na Rodovia dos Tamoios, no sentido norte, na noite deste domingo (14), em trecho de Paraibuna. O incidente ocorreu em um trecho de pista dupla, com duas faixas de rolamento e acostamento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações apuradas no local, o automóvel trafegava pela rodovia quando o condutor parou o veículo no acostamento, na altura do quilômetro informado pela concessionária. Familiares que estavam presentes relataram que, após a parada, um dos ocupantes acabou caindo da ponte por circunstâncias ainda a serem esclarecidas.