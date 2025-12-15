Petroleiros iniciaram uma greve na manhã desta segunda-feira (15) em São José dos Campos, com mobilização desde as primeiras horas do dia na Revap (Refinaria Henrique Lage). Além dos funcionários efetivos da Petrobras, trabalhadores terceirizados também aderiram ao movimento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A paralisação faz parte de uma greve nacional da categoria. Em São José, a Revap conta com cerca de 2.500 trabalhadores, sendo aproximadamente 800 efetivos. Segundo o Sindicato dos Petroleiros e o Sindicato da Construção Civil (Sintricom), cerca de 40% dos petroleiros efetivos cruzaram os braços.

Impacto e adesão