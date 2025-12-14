15 de dezembro de 2025
GOVERNADOR

Tarcísio reinaugura DDM e entrega Fórum na região nesta segunda

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Tarcísio de Freitas durante evento no Vale do Paraíba
Tarcísio de Freitas durante evento no Vale do Paraíba

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), reinaugura nesta segunda-feira (15), em Caraguatatuba, a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) da cidade. Também no município, Tarcísio entrega as novas instalações do Fórum e oficializa a 2ª Vara Criminal e da UPJ (Unidade de Processamento Judicial) Cível. À tarde, o governador cumpre agenda no no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

A reinauguração da Delegacia de Defesa da Mulher de Caraguatatuba será realizada às 10h, na avenida Paraná, no Jardim Primavera, em Caraguatatuba.

Já a inauguração das novas instalações do Fórum de Caraguatatuba acontecerá às 11h30, na avenida Rio Grande do Sul, no Indaiá.

