Morreu aos 87 anos, na madrugada de sábado (13), Luiza Leite Fonseca, avó do ex-prefeito de Cruzeiro, Thales Gabriel Fonseca. Ela estava internada na Santa Casa da cidade, onde enfrentava problemas de saúde.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Luiza teve nove filhos, sendo que um faleceu ainda bebê, além de dez netos e cinco bisnetos. Foi casada por 40 anos com Renato Theodoro da Fonseca, que faleceu em 1994.