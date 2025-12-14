Morreu aos 87 anos, na madrugada de sábado (13), Luiza Leite Fonseca, avó do ex-prefeito de Cruzeiro, Thales Gabriel Fonseca. Ela estava internada na Santa Casa da cidade, onde enfrentava problemas de saúde.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Luiza teve nove filhos, sendo que um faleceu ainda bebê, além de dez netos e cinco bisnetos. Foi casada por 40 anos com Renato Theodoro da Fonseca, que faleceu em 1994.
Ao longo da vida, Luiza sempre esteve envolvida nas campanhas políticas da família, participando ativamente e oferecendo apoio aos familiares que se candidataram a cargos públicos, inclusive durante a trajetória política de seu neto, Thales Gabriel.
O velório aconteceu na Funerária Santa Clara. O sepultamento foi realizado no sábado (13), às 16h, no Cemitério Pio 12, em Cruzeiro.
Familiares e amigos prestam as últimas homenagens e lamentam a morte de Luiza, lembrada pelo vínculo com a família, pela participação ativa na vida comunitária e pelo apoio constante às causas políticas familiares.
“A senhora viveu a sua vida e me ensinou, de forma muito especial, como viver: enfrentar as dificuldades, atravessar as provações e as tribulações, mas, acima de tudo, aprender a tratar as pessoas ao meu redor. A senhora foi um grande exemplo para todos nós e, assim como a oração de São Francisco de Assis nos ensina, viveu a verdadeira essência de amar e de servir. Te amo Vó Luiza”, escreveu Thales em postagem nas redes sociais.