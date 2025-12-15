Uma mulher de 32 anos foi morta a facadas dentro de uma residência localizada na avenida Detetive Eduardo Fernandes, no bairro Novo Aarão Reis, na região Norte de Belo Horizonte, na noite desse sábado (13). O principal suspeito do crime, de 28 anos, teria se irritado ao ver a vítima conversando com outro homem pelo celular.
Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a vítima e o suspeito teriam se conhecido recentemente e marcaram o encontro na residência do possível autor. Uma testemunha relatou aos militares que o homem ingeriu bebidas alcoólicas e usou drogas antes do crime, além de ter afirmado que iria “fazer alguma bobagem”.
Em determinado momento, conforme o depoimento da testemunha, o suspeito viu a vítima conversando com outro rapaz pelo celular e tomou o aparelho das mãos dela. A mulher tentou seguir o homem, mas acabou sendo agredida com golpes de faca.
Quando os policiais chegaram ao local, a vítima estava caída no chão, coberta de sangue. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou perfurações no abdômen e na região dorsal. O óbito foi confirmado no local.
A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais esteve na residência, e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). O suspeito ainda não foi localizado, e o caso será investigado.