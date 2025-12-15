Uma mulher de 32 anos foi morta a facadas dentro de uma residência localizada na avenida Detetive Eduardo Fernandes, no bairro Novo Aarão Reis, na região Norte de Belo Horizonte, na noite desse sábado (13). O principal suspeito do crime, de 28 anos, teria se irritado ao ver a vítima conversando com outro homem pelo celular.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a vítima e o suspeito teriam se conhecido recentemente e marcaram o encontro na residência do possível autor. Uma testemunha relatou aos militares que o homem ingeriu bebidas alcoólicas e usou drogas antes do crime, além de ter afirmado que iria “fazer alguma bobagem”.