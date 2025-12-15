15 de dezembro de 2025
CASO DE POLÍCIA

Mulher desvia dinheiro de excursão para Aparecida e perde em jogo

Por Da redação | Birigui (SP)
Reprodução
Mulher teria gasto o dinheiro no jogo de azar online conhecido como 'Jogo do Tigrinho'
Mulher teria gasto o dinheiro no jogo de azar online conhecido como 'Jogo do Tigrinho'

A organizadora de uma excursão para Aparecida gastou todo o dinheiro arrecadado dos passageiros em apostas no jogo de azar online conhecido como "Jogo do Tigrinho".

?A excursão sairia de Birigui (SP) na sexta-feira (12), mas foi cancelada e os passageiros ficaram sem o dinheiro da viagem.

Segundo relatos, a organizadora avisou horas antes da partida que o passeio não seria realizado por estar com problemas de saúde.

O caso foi levado à Polícia Civil, que está investigando a organizadora pelo desvio do dinheiro.

A mulher de 40 anos confessou à polícia que recebeu todo o dinheiro dos participantes da excursão, cerca de 84 pessoas, mas teria gasto o dinheiro em jogos online.

