A organizadora de uma excursão para Aparecida gastou todo o dinheiro arrecadado dos passageiros em apostas no jogo de azar online conhecido como "Jogo do Tigrinho".
?A excursão sairia de Birigui (SP) na sexta-feira (12), mas foi cancelada e os passageiros ficaram sem o dinheiro da viagem.
Segundo relatos, a organizadora avisou horas antes da partida que o passeio não seria realizado por estar com problemas de saúde.
O caso foi levado à Polícia Civil, que está investigando a organizadora pelo desvio do dinheiro.
A mulher de 40 anos confessou à polícia que recebeu todo o dinheiro dos participantes da excursão, cerca de 84 pessoas, mas teria gasto o dinheiro em jogos online.