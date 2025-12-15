A organizadora de uma excursão para Aparecida gastou todo o dinheiro arrecadado dos passageiros em apostas no jogo de azar online conhecido como "Jogo do Tigrinho".

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

?A excursão sairia de Birigui (SP) na sexta-feira (12), mas foi cancelada e os passageiros ficaram sem o dinheiro da viagem.