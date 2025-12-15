15 de dezembro de 2025
DRAMA

Mondragon: campeão mundial de MMA some ao mergulhar no Rio Negro

Por Da redação | Amazonas
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Gerônimo dos Santos, conhecido como “Mondragon”
Gerônimo dos Santos, conhecido como “Mondragon”

Um lutador baiano de MMA, campeão mundial na categoria pesos pesados, desapareceu nesse sábado (13), após mergulhar no Rio Negro, no Amazonas. Gerônimo dos Santos, conhecido como “Mondragon”, é o atual subsecretário de Segurança Pública do município de São Gabriel da Cachoeira (AM).

O irmão do lutador, Feliciano Borges Neto, publicou mensagens de despedida nas redes sociais, entre elas: “Hoje o mundo do esporte adormece em silêncio”.

Segundo Feliciano, “Mondragon” era apaixonado pela praia onde ocorreu o desaparecimento e estava no local acompanhado da namorada. Antes de ir embora, decidiu dar um último mergulho, momento em que desapareceu. O irmão relatou ainda que o lutador teria mergulhado em um ponto com um buraco profundo e que ele não sabia nadar.

A namorada contou que, ao se virar, viu Gerônimo se debatendo e gritando por ajuda. Pessoas que estavam em uma embarcação próxima foram acionadas para socorrê-lo, mas, quando chegaram mais perto, ele afundou e não voltou à superfície.

Horas depois, a Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira confirmou oficialmente, por meio das redes sociais, o desaparecimento de Mondragon. O órgão também publicou um alerta sobre a existência de um banco de areia com queda abrupta e correnteza de rotação circular na região onde o lutador teria desaparecido.

* Com informações do portal Metrópoles

