Um lutador baiano de MMA, campeão mundial na categoria pesos pesados, desapareceu nesse sábado (13), após mergulhar no Rio Negro, no Amazonas. Gerônimo dos Santos, conhecido como “Mondragon”, é o atual subsecretário de Segurança Pública do município de São Gabriel da Cachoeira (AM).

O irmão do lutador, Feliciano Borges Neto, publicou mensagens de despedida nas redes sociais, entre elas: “Hoje o mundo do esporte adormece em silêncio”.