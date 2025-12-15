Um lutador baiano de MMA, campeão mundial na categoria pesos pesados, desapareceu nesse sábado (13), após mergulhar no Rio Negro, no Amazonas. Gerônimo dos Santos, conhecido como “Mondragon”, é o atual subsecretário de Segurança Pública do município de São Gabriel da Cachoeira (AM).
O irmão do lutador, Feliciano Borges Neto, publicou mensagens de despedida nas redes sociais, entre elas: “Hoje o mundo do esporte adormece em silêncio”.
Segundo Feliciano, “Mondragon” era apaixonado pela praia onde ocorreu o desaparecimento e estava no local acompanhado da namorada. Antes de ir embora, decidiu dar um último mergulho, momento em que desapareceu. O irmão relatou ainda que o lutador teria mergulhado em um ponto com um buraco profundo e que ele não sabia nadar.
A namorada contou que, ao se virar, viu Gerônimo se debatendo e gritando por ajuda. Pessoas que estavam em uma embarcação próxima foram acionadas para socorrê-lo, mas, quando chegaram mais perto, ele afundou e não voltou à superfície.
Horas depois, a Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira confirmou oficialmente, por meio das redes sociais, o desaparecimento de Mondragon. O órgão também publicou um alerta sobre a existência de um banco de areia com queda abrupta e correnteza de rotação circular na região onde o lutador teria desaparecido.
* Com informações do portal Metrópoles