VIOLÊNCIA BRUTAL

Mulher é morta e enterrada em tonel; filha e namorado são detidos

Por Da redação | Rio Janeiro
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Namorado da filha da vítima é preso pela polícia
Namorado da filha da vítima é preso pela polícia

Uma adolescente de 14 anos foi apreendida e o namorado, de 21 anos, foi preso por suspeita de envolvimento na morte da mãe da menor em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, na sexta-feira (12).

Segundo a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, que efetuou a prisão e investiga o caso, o crime foi motivado por desentendimentos por causa do relacionamento da jovem com Marcelo Pacheco Coelho de Souza. O casal teria agredido a vítima com golpes de madeira na cabeça, provocando sua morte.

Após o homicídio, o corpo da vítima foi colocado dentro de um tonel e levado para o quintal da residência do suspeito, no Complexo do Anaia, onde foi jogado em um poço profundo, coberto com aterramento e concretado, na tentativa de ocultar o crime.

O caso começou a ser investigado como desaparecimento da adolescente e de sua mãe. No entanto, o avanço das investigações levou à reconstituição dos fatos.

Na quarta-feira (11), após ser confrontada com as provas reunidas pela polícia, a adolescente confessou o crime e indicou o local onde o corpo estava escondido, além de apontar a participação do namorado.

A retirada do corpo exigiu o uso de equipamentos específicos, devido à grande quantidade de concreto e material de aterro utilizada para selar o poço.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo e, de lá, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. A adolescente foi apreendida conforme determina o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer todos os detalhes e circunstâncias do crime.

* Com informações do portal G1

