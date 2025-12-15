Uma adolescente de 14 anos foi apreendida e o namorado, de 21 anos, foi preso por suspeita de envolvimento na morte da mãe da menor em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, na sexta-feira (12).

Segundo a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, que efetuou a prisão e investiga o caso, o crime foi motivado por desentendimentos por causa do relacionamento da jovem com Marcelo Pacheco Coelho de Souza. O casal teria agredido a vítima com golpes de madeira na cabeça, provocando sua morte.