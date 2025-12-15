Uma adolescente de 14 anos foi apreendida e o namorado, de 21 anos, foi preso por suspeita de envolvimento na morte da mãe da menor em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, na sexta-feira (12).
Segundo a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, que efetuou a prisão e investiga o caso, o crime foi motivado por desentendimentos por causa do relacionamento da jovem com Marcelo Pacheco Coelho de Souza. O casal teria agredido a vítima com golpes de madeira na cabeça, provocando sua morte.
Após o homicídio, o corpo da vítima foi colocado dentro de um tonel e levado para o quintal da residência do suspeito, no Complexo do Anaia, onde foi jogado em um poço profundo, coberto com aterramento e concretado, na tentativa de ocultar o crime.
O caso começou a ser investigado como desaparecimento da adolescente e de sua mãe. No entanto, o avanço das investigações levou à reconstituição dos fatos.
Na quarta-feira (11), após ser confrontada com as provas reunidas pela polícia, a adolescente confessou o crime e indicou o local onde o corpo estava escondido, além de apontar a participação do namorado.
A retirada do corpo exigiu o uso de equipamentos específicos, devido à grande quantidade de concreto e material de aterro utilizada para selar o poço.
O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo e, de lá, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. A adolescente foi apreendida conforme determina o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer todos os detalhes e circunstâncias do crime.
* Com informações do portal G1