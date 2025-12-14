15 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

PRISÃO NO VALE

Homem é preso com pistola 9mm e mais de 100 porções de drogas

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Drogas apreendidas em Lorena
Drogas apreendidas em Lorena

Na madrugada deste domingo (14), policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), após acionamento via Copom, deslocaram-se ao bairro Vila Brito, em Lorena.

No local, eles abordaram um suspeito e, durante vistoria no local, localizaram e apreenderam uma pistola calibre 9 mm, contendo 17 munições intactas, 19 tubos de skank, 45 porções de crack, 50 porções de maconha, 180 invólucros de cocaína e R$ 610 em dinheiro.

O suspeito foi preso em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária e permanece à disposição da justiça.

