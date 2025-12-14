Na madrugada deste domingo (14), policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), após acionamento via Copom, deslocaram-se ao bairro Vila Brito, em Lorena.

No local, eles abordaram um suspeito e, durante vistoria no local, localizaram e apreenderam uma pistola calibre 9 mm, contendo 17 munições intactas, 19 tubos de skank, 45 porções de crack, 50 porções de maconha, 180 invólucros de cocaína e R$ 610 em dinheiro.