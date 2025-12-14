Policiais militares da companhia de Força Tática do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante patrulhamento no bairro Jardim América, em Cruzeiro, abordaram dois suspeitos e localizaram em posse deles um revólver calibre 32.

A operação aconteceu na noite desse sábado (13). Em seguida, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde os fatos foram registrados.