Na tarde desse sábado (13), policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante patrulhamento no bairro Jardim Paraíba, em Aparecida, abordaram um adolescente. Em revista pessoal, localizaram e apreenderam um revólver, calibre .38.

O adolescente foi apreendido em flagrante pela prática de ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo.