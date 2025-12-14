15 de dezembro de 2025
OPERAÇÃO POLICIAL

PM apreende adolescente por porte ilegal de arma em Aparecida

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Arma apreendida com o adolescente em Aparecida
Arma apreendida com o adolescente em Aparecida

Na tarde desse sábado (13), policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante patrulhamento no bairro Jardim Paraíba, em Aparecida, abordaram um adolescente. Em revista pessoal, localizaram e apreenderam um revólver, calibre .38.

O adolescente foi apreendido em flagrante pela prática de ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

Diante da materialidade e autoria, o adolescente foi conduzido à Delegacia de Polícia e permanece à disposição da justiça.

“Esta ação reforça o compromisso da Polícia Militar com a segurança da população, retirando de circulação mais um armamento que poderia ser utilizado em práticas delituosas”, disse a corporação.

