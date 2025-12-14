Na tarde desse sábado (13), policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante patrulhamento no bairro Jardim Paraíba, em Aparecida, abordaram um adolescente. Em revista pessoal, localizaram e apreenderam um revólver, calibre .38.
O adolescente foi apreendido em flagrante pela prática de ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo.
Diante da materialidade e autoria, o adolescente foi conduzido à Delegacia de Polícia e permanece à disposição da justiça.
“Esta ação reforça o compromisso da Polícia Militar com a segurança da população, retirando de circulação mais um armamento que poderia ser utilizado em práticas delituosas”, disse a corporação.