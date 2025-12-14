Policiais militares da 4ª Companhia do 5° Batalhão de Caçadores prenderam dois suspeitos de envolvimento em ocorrência de homicídio na avenida Itália, em Taubaté, na madrugada deste domingo (14).
O jovem de 22 anos morto a tiros foi identificado como Guilherme de Mattos Delfino. Ele era filho único e morava em Pindamonhangaba.
A ocorrência foi irradiada como disparo de arma de fogo com vítima. A equipe da PM localizou os suspeitos na rua Polônia, próximo ao local dos disparos. Segundo a PM, os suspeitos portavam um revólver calibre 38, com seis munições intactas (foto abaixo).
A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de Taubaté, onde ambos os suspeitos permaneceram detidos, à disposição da justiça.
Ainda segundo a PM, um dos suspeitos também é autor de tentativa de homicídio que ocorreu na semana anterior, tendo confessado no momento da sua prisão.