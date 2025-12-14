Policiais militares da 4ª Companhia do 5° Batalhão de Caçadores prenderam dois suspeitos de envolvimento em ocorrência de homicídio na avenida Itália, em Taubaté, na madrugada deste domingo (14).

O jovem de 22 anos morto a tiros foi identificado como Guilherme de Mattos Delfino. Ele era filho único e morava em Pindamonhangaba.