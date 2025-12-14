Um acidente de trânsito deixa uma vítima fatal na rodovia Carvalho Pinto, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada por volta de 9h30 deste domingo (14), pelo km 102, na pista sentido São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações apuradas pela reportagem, no local um carro teria atravessado a pista e colido com um caminhão guincho e outro veículos. Na colisão frontal também houve capotamento de um dos veículos.