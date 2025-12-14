Um acidente de trânsito deixa uma vítima fatal na rodovia Carvalho Pinto, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada por volta de 9h30 deste domingo (14), pelo km 102, na pista sentido São Paulo.
De acordo com informações apuradas pela reportagem, no local um carro teria atravessado a pista e colido com um caminhão guincho e outro veículos. Na colisão frontal também houve capotamento de um dos veículos.
O helicóptero Águia foi acionado para ajudar no resgate. Além da vítima fatal, cuja identidade ainda não foi divulgada, não há informações de feridos.
O estado de saúde das vítimas está sendo apurados pelas equipes de atendimento. Equipes da Ecovias Leste Paulista estão no atendimento da ocorrência.
A faixa dois está bloqueada e até o momento não há registro de congestionamento. A perícia está no local para colher as informações.