15 de dezembro de 2025
FLAGRANTE

Homem é preso por violência doméstica na região oeste de São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Prisão foi feita pela Polícia Militar
Um homem foi preso por violência doméstica em uma casa na região oeste de São José dos Campos, na madrugada deste domingo (14), por volta de 0h45.

Policiais militares do 1º BPM/I foram acionados via Copom para atendimento de ocorrência de violência doméstica na Avenida da Liberdade, no bairro Jardim Alvorada, na região oeste de São José.

A equipe policial chegou à residência e localizou a vítima que sofreu agressões físicas. Os policiais prenderam o agressor, que ainda estava dentro da residência.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o homem permaneceu à disposição da Justiça.

