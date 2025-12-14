Um homem foi preso por violência doméstica em uma casa na região oeste de São José dos Campos, na madrugada deste domingo (14), por volta de 0h45.

Policiais militares do 1º BPM/I foram acionados via Copom para atendimento de ocorrência de violência doméstica na Avenida da Liberdade, no bairro Jardim Alvorada, na região oeste de São José.