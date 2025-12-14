Filho de Cid Moreira, Rodrigo Radenzév Simões Moreira foi preso em flagrante, em chácara situada em São Pedro (SP), após sua ex-mulher registrar boletim de ocorrência contra ele.

De acordo com a Polícia Civil, a denunciante disse ter sido agredida com um revólver e solicitou medida protetiva. O delegado também autuou Radenzév em flagrante após verificar que ele já havia sido denunciado pelo 181 por suposta venda e cultivo de drogas.