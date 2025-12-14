Filho de Cid Moreira, Rodrigo Radenzév Simões Moreira foi preso em flagrante, em chácara situada em São Pedro (SP), após sua ex-mulher registrar boletim de ocorrência contra ele.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com a Polícia Civil, a denunciante disse ter sido agredida com um revólver e solicitou medida protetiva. O delegado também autuou Radenzév em flagrante após verificar que ele já havia sido denunciado pelo 181 por suposta venda e cultivo de drogas.
Durante a ação na chácara, foram apreendidos três tijolos de maconha, um revólver calibre .38 municiado, um revólver sem registro, dois simulacros de pistola, uma espingarda de pressão, um pé de maconha e R$ 318 em espécie.
O filho de Cid Moreira teria afirmado à polícia que a droga era para consumo próprio e que estava guardada embaixo da cama.
Rodrigo é fruto do relacionamento de Cid Moreira com Olga Verônica Radenzév, com quem foi casado entre 1970 e 1972. O rapaz teve relação distante com o pai e chegou a processar o jornalista por abandono afetivo em 2006, mas perdeu a ação.
Segundo ele, Cid pagou sua pensão até seus 18 anos, mas não cumpriu sua função como pai desde que rompeu o relacionamento com Olga Radenzév, quando tinha pouco mais de 1 ano de vida.
Além de Rodrigo, Cid Moreira é pai de Roger, que era sobrinho de sua ex-esposa Maria Ulhiana Naumtchyk e foi adotado já adulto pelo jornalista. Ele também teve Jaciara Moreira, primogênita, que morreu em 2020.
Atualmente, Rodrigo e Roger vivem batalha judicial envolvendo a herança do pai. Eles conduzem alguns processos contra a jornalista Fátima Moreira, com quem Cid Moreira foi casado por mais de 20 anos.
O jornalista e locutor Cid Moreira morreu no dia 3 de outubro de 2024, aos 97 anos, por conta de uma falência múltipla dos órgãos. Ele foi enterrado no mesmo cemitério onde está sepultado o corpo da primeira mulher dele, em Taubaté.
* Com informações do portal Metrópoles