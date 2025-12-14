O cantor Roberto Carlos, 84 anos, sofreu um acidente na madrugada deste domingo (14), na cidade de Gramado, na Serra Gaúcha, enquanto gravava cenas da abertura de seu tradicional especial de fim de ano na TV Globo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O incidente ocorreu devido a uma falha no sistema de freios do Cadillac que o artista guiava. O veículo acabou atingindo outros três carros que integravam a equipe de produção da emissora.
Após o acidente, Roberto Carlos e outras três pessoas envolvidas foram encaminhados ao Hospital Arcanjo São Miguel, na própria cidade de Gramado. Todos foram submetidos a exames médicos e liberados em seguida.
Em nota, a Globo informou que nenhum dos envolvidos sofreu ferimentos graves ou apresentou consequências mais sérias.
A emissora não detalhou se houve danos materiais relevantes nos veículos ou se o cronograma de gravações foi alterado. A produção do especial, no entanto, segue prestando o suporte necessário à equipe.