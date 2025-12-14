Um homem de 20 anos foi preso e um adolescente de 17 anos foi apreendido suspeitos de participação no assassinato de um jovem de 22 anos, morto a tiros na avenida Itália, no bairro Independência, em Taubaté, na madrugada deste domingo (14).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada caída e já sem vida, com a área preservada para a perícia. Os dois suspeitos foram detidos nas proximidades.