Um homem de 20 anos foi preso e um adolescente de 17 anos foi apreendido suspeitos de participação no assassinato de um jovem de 22 anos, morto a tiros na avenida Itália, no bairro Independência, em Taubaté, na madrugada deste domingo (14).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada caída e já sem vida, com a área preservada para a perícia. Os dois suspeitos foram detidos nas proximidades.
De acordo com o registro policial, a Polícia Civil tomou conhecimento de disparos de arma de fogo na avenida Itália. No local, foi constatado um homem caído ao solo e já sem vida, conforme atestado por equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), além de cápsulas deflagradas, com o perímetro preservado para o trabalho da perícia.
O boletim aponta que dois homens foram detidos por um policial militar e um policial penal nas proximidades do local do crime, sob suspeita de envolvimento no homicídio. Eles foram apresentados na delegacia para providências.
Uma testemunha afirmou ter ouvido cerca de quatro a cinco disparos e visto os dois suspeitos correndo, sendo que um deles estaria com um revólver calibre .38. Após perseguição e ordens de parada, os suspeitos foram contidos e desarmados, com acionamento de apoio policial.
Um revólver calibre .38, da marca Taurus, com numeração suprimida e seis cartuchos íntegros foi apreendido.
A autoridade policial registrou o caso como homicídio consumado e também como ato infracional análogo ao crime de homicídio, com indicação de qualificadora por motivo fútil. O adulto detido teve a captura convertida em prisão em flagrante, e o adolescente foi autuado por ato infracional análogo a homicídio qualificado.
O boletim informa ainda que o adulto foi encaminhado para exame cautelar e, na sequência, levado ao CDTEP de Taubaté, onde deve permanecer custodiado à disposição da audiência de custódia em São José dos Campos. Já o adolescente, por não ter sido liberado ao responsável, foi encaminhado à Fundação Casa de Taubaté.
O homicídio em Taubaté nesta madrugada ocorre poucos dias depois de outro caso de violência na mesma via: um jovem baleado na avenida Itália, que fraturou o fêmur. Também houve uma dupla tentativa de homicídio na avenida Dom Pedro 1º e o caso em que um jovem foi morto a tiros dentro de casa.